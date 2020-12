Usa: rimossa la statua del generale Lee dal Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La statua del generale confederato Robert E. Lee è stata rimossa dall'interno del Campidoglio degli Stati Uniti. Lo riporta il sito "Politico". Una commissione istituita all'inizio di quest'anno dall'Assemblea Generale della Virginia ha raccomandato la settimana scorsa che una statua del leader dei diritti civili Barbara Johns sostituisca quella di Lee come una delle due figure che rappresentano il Commonwealth in Campidoglio. La selezione di Johns dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale nella prossima sessione legislativa. La statua di Lee sarà trasferita al museo di storia della Virginia. Nel 1951, quando studentessa sedicenne, Johns ha guidato 450 dei suoi compagni di classe in uno sciopero di due settimane contro le disuguali condizioni scolastiche e le risorse educative degli studenti neri. A giugno, in mezzo alle proteste nazionali contro l'ingiustizia razziale e la brutalità della polizia, la presidente della Camera Nancy Pelosi ha chiesto la rimozione di 11 statue raffiguranti i leader confederati che si trovavano nella Statuaria del Campidoglio. Nella sua dichiarazione di lunedì, Pelosi ha sostenuto che "le statue all'interno del Campidoglio dovrebbero incarnare i nostri ideali più alti".(Nys)