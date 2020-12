Recovery: iniziato a palazzo Chigi incontro Conte-delegazione Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' cominciato a palazzo Chigi l'incontro sul Recovery plan tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la delegazione del Partito democratico composta dal capo delegazione e responsabile per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, dagli altri ministri democratici, dai capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio ed Andrea Marcucci, dal vicesegretario Andrea Orlando e dalla portavoce della Conferenza nazionale donne, Cecilia d'Elia. In precedenza, il premier aveva visto la delegazione del Movimento cinque stelle. Domani sarà la volta delle delegazioni di Italia viva, alle 11, e di Liberi e uguali, alle 13. (Rin)