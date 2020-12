La Commissione Ue autorizza la commercializzazione del vaccino Pfizer-BionTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera alla messa in commercio del vaccino anti Covid della BionTech Pfizer. Nell'annunciarela commercializzazione del vaccino Pfizer-BionTech nel mercato dell'Unione europea, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Questo è il nostro primo vaccino. Presto ne arriveranno altri se saranno dichiarati efficaci e sicuri. L'Ema rilascerà la sua opinione il 6 gennaio sul vaccino Moderna", ha detto, ricordando che l'Ue provvederà a fornire vaccini anche ai Paesi più poveri. "Infine lasciatemi sottolineare quanto sia orgogliosa del fatto che il primo vaccino disponibile in Europa arrivi dall'innovazione europea", ha aggiunto. "Questa è veramente una storia europea di successo", ha spiegato.Sulla base del parere positivo dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), la Commissione ha verificato tutti gli elementi a sostegno dell'autorizzazione all'immissione in commercio e ha consultato gli Stati membri prima di concedere l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata. La Commissione, gli Stati membri e l'azienda stanno ora lavorando per la consegna delle prime dosi il 26 dicembre, in modo che i giorni di vaccinazione dell'Ue possano iniziare il 27, 28 e 29 dicembre. Le consegne continueranno a dicembre e su base settimanale costante durante i mesi successivi. La distribuzione dei 200 milioni di dosi dovrebbe essere completata entro settembre 2021. La Commissione e gli Stati membri stanno lavorando per attivare i 100 milioni di dosi aggiuntive.Rispetto alla variante del Regno Unito, non ci sono evidenze del fatto che il vaccino possa non essere efficace ha spiegato la direttrice esecutiva dell'Agenza europea del farmaco (Ema), Emer Cooke, nell'annunciare il via libera dell'Ema al vaccino targato Biontech Pfizer. "Al momento non ci sono evidenze del fatto che il vaccino possa non funzionare sulla nuova variante del Coronavirus", ha detto. "Nel frattempo dobbiamo fare del nostro meglio per evitare la diffusione del virus", indossare la mascherina, lavarci le mani, mantenere la distanza. I vaccini da soli "non ci permetteranno di tornare alla vita normale, ma l'autorizzazione di oggi è un passo importante nella giusta direzione e l'indicazione che il 2021 può essere più luminoso del 2020", ha chiarito Cooke. (Beb)