Lavoro: Costantini (Cisl Roma e Rieti), un laboratorio per analisi smart working

- "Un laboratorio Roma", a partire dall’analisi sulla diffusione dello smart working, da declinare rispetto alle dinamiche che si svilupperanno. E' la proposta lanciata dal segretario generale della Cisl Roma Capitale Rieti, Carlo Costantini, durante il suo intervento al convegno del Pd sullo smart working. Nel suo intervento il segretario ha affrontato il tema del lavoro agile affermando "come il nostro paese abbia scoperto questa tipologia di lavoro a causa dell'emergenza Covid-19. Infatti fino al 2018 in Italia solo il 2 per cento utilizzava lo smartworking contro il 20 per cento del Regno Unito, il 16 per cento della Francia, l’8 per cento della Germania. Questo vuol dire - ha spiegato Costantini - che siamo arrivati impreparati rispetto alla sfida che in questo momento ci propone lo smart working e che la pandemia è stato un fattore che ha accelerato questa dinamica in maniera del tutto disarmonica. Insomma più che smart working sarebbe meglio parlare di house work. In alcuni casi il lavoro da remoto ha permesso alle persone fragili di non subire ulteriori rischi di contagio e alle donne e alle mamme, con la chiusura delle scuole, di accudire i loro bambini". (segue) (Rer)