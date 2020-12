Scuola: Pd, tante misure in legge di Bilancio, ora investire 5 per cento del Prodotto interno lordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camilla Sgambato, responsabile Scuola del Partito democratico, sottolinea che "il lavoro svolto dai parlamentari in commissione Bilancio alla Camera ha prodotto una serie di misure importanti per l'istruzione, la ricerca e la formazione. Gli emendamenti approvati - si legge in una nota - riguardano infatti: la proroga dei poteri commissariali ai sindaci e ai presidenti delle Province e Città metropolitane per edilizia scolastica; 40 milioni per le scuole innovative nei piccoli Comuni di alcune Regioni del Mezzogiorno; 25 milioni per il Fun (Fondo unico nazionale) dei dirigenti scolastici nel 2021 per evitare ripetizione delle somme già erogate e, nello stesso emendamento, completamento della dotazione organica per i 1.000 posti di assistenti tecnici del primo ciclo già previsti nel disegno di legge di Bilancio e ulteriori disposizioni per internalizzazione Lsu (Lavoratori socialmente utili); rifinanziamento di 70 milioni per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità; sostegno per i fitti per gli studenti fuori sede con reddito basso; processo di stabilizzazione di centinaia di ricercatori all'interno di enti pubblici; due milioni per un piano di contrasto alla povertà educativa; incremento di un milione per le istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica); previsione di un concorso più agile, su base regionale, per gli insegnanti di sostegno; modifica dei parametri minimi del dimensionamento scolastico, per ridurre le reggenze; eliminazione dei limiti allo scorrimento delle graduatorie del concorso per Dsga (Direttore dei servizi generali e amministrativi). Continua ora - conclude Sgambato - l'impegno del Partito democratico affinché si arrivi a investire il 5 per cento del Prodotto interno lordo in istruzione, per avvicinare gli investimenti italiani a quelli europei, convinti che lo sviluppo del Paese passi soprattutto per un forte impegno sulla scuola".(Com)