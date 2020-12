Recovery: Conte, su task force riflessione condivisa, Cdm tra il 26 ed il 31 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla task force per il Recovery plan "servirà una riflessione ampia e condivisa". Lo ha affermato, a quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro con la delegazione del Partito democratico sull'uso delle risorse europee. Il capo dell'esecutivo, dopo aver spiegato che ci sarà comunque bisogno di un qualche strumento per il monitoraggio delle opere, ha poi ribadito che "i ministeri, le Regioni, i sindaci sono e rimarranno soggetti attuatori". Conte ha, infine, auspicato il via libera al piano entro la fine dell'anno, con un Consiglio dei ministri tra il 26 ed il 31 dicembre prossimi. (Rin)