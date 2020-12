Argentina: attività industriale ottobre segna -4,1 per cento su anno  (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pronostico Cepal è sensibilmente più ottimistico di quello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che ha stimato per l'Argentina un calo del pil del 12,9 per cento nel 2020. In questo caso si tratta della maggior recessione pronosticata tra i 46 paesi analizzati dall'organismo che racchiude i paesi sviluppati nel suo "Economic Outlook" annuale. Secondo l'Ocse"l'accentuazione degli squilibri macroeconomici e le prolungate misure di contenimento della pandemia stanno pesando sulla domanda interna e limitando il ritmo della ripresa, nonostante la riuscita della ristrutturazione del debito pubblico con creditori privati". L'organismo multilaterale con sede a Parigi ritiene d'altra parte che "il finanziamento dell'elevato deficit fiscale argentino aumenta la pressione sull'inflazione e il divario tra il tasso di cambio ufficiale e quello parallelo" rendendo più difficile la correzione degli squilibri macroeconomici. "La graduale revoca delle misure di contenimento consentirà una leggera ripresa dei consumi privati, ma gli investimenti rimarranno deboli fino a quando gli squilibri non saranno risolti", ritiene quindi l'Ocse. Per quanto riguarda le prospettive per l'anno seguente il pronostico è di un +3,7 per cento per il 2021, e di un +4,6 per cento nel 2022. (segue) (Abu)