Argentina: attività industriale ottobre segna -4,1 per cento su anno  (4)

- Gli ultimi dati ufficiali hanno mostrato nel mese di settembre un calo del 6,9 per cento su anno secondo l'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il calo complessivo nei primi nove mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2019 è invece dell'11,9 per cento. L'attività economica di settembre ha registrato tuttavia un miglioramento dell'1,9 per cento se raffrontata al mese di agosto, quinto miglioramento consecutivo in termini destagionalizzati. Sempre in questo tipo di raffronto il terzo trimestre del 2020 segna inoltre una ripresa del 13,1 per cento rispetto al secondo. Nell'analisi settoriale emerge che sei settori su 15 registrano una crescita anche a livello interannuale. Tra questi la pesca, con un +42 per cento, l'intermediazione finanziaria, con un +7,7 per cento, il commercio, con un più 5,8 per cento, l'industria, con un +2,2 per cento, elettricità/gas/acqua, con un +1,4 per cento, e il settore agricolo e dell'allevamento, con un +0,2 per cento. Senza accenni di ripresa i settori che ancora non si sono beneficiati dell'allentamento delle misure di prevenzione contro la pandemia del nuovo coronavirus, come quello alberghiero e della ristorazione (-59,5 per cento su anno). (Abu)