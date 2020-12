Latina: giovane freddato a Sabaudia mentre rientra a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane è stato ucciso questa sera a Sabaudia in località Bella Farnia. Il fatto di sangue si è consumato poco dopo le 20 non molto distante dall'abitazione della vittima. A ferirlo mortalmente mentre era su uno scooter è stato uno colpo di arma da fuoco, quasi sicuramente sparato da una pistola. A quanto si apprende il giovane è stato soccorso dal fratello che ha lanciato l'allarme ma all'arrivo degli operatori del 118, per il ferito non c'era più nulla da fare. La vittima sembra essere coinvolta in un altro omicidio. (Rer)