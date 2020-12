Perù: governo sospende voli dall'Europa per comparsa nuovo ceppo coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù ha sospeso per 15 giorni a partire da oggi tutti i voli procedenti dall'Europa come misura di prevenzione a fronte della comparsa del nuovo ceppo di coronavirus nel Regno Unito e della sua possibile presenza anche in altri paesi Ue. Lo ha annunciato lo stesso presidente, Francisco Sagasti, in una conferenza stampa tenuta oggi. Il Perù diventa in questo modo l'unico paese della regione ad avere esteso il divieto di ingresso di voli provenienti anche da altri paesi del continente europeo dopo che era stata già annunciata la sospensione dei collegamenti con Londra. Sagasti ha decretato inoltre un allerta massimo del servizio di vigilanza epidemiologica e ha annunciato che i cittadini peruviani o stranieri residenti nel paese che abbiano visitato il Regno Unito nelle ultime due settimane dovranno osservare una quarantena di 14 giorni. Il Perù, che aveva riaperto i suoi collegamenti aerei con l'Europa la scorsa settimana, conta ad oggi un totale di 995.899 casi e 37.034 morti, ha deciso da fine ottobre di terminare la quarantena su tutto il territorio nazionale, pur mantenendo il coprifuoco notturno e lo stato di emergenza fino a fine febbraio 2021. (segue) (Abu)