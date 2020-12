Perù: governo sospende voli dall'Europa per comparsa nuovo ceppo coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto annunciato sabato in conferenza stampa dal premier britannico Boris Johnson, la città di Londra e l'Inghilterra sud orientale saranno sottoposte ad una nuova serrata "simile a quella dello scorso novembre". Johnson ha ammesso che il virus si sta diffondendo "più rapidamente di quanto atteso" a Londra e nell'Inghilterra sud orientale in quella che "sembra una nuova variante del virus di cui abbiamo parlato in precedenza". Nelle aree di maggiore diffusione del virus sarà vietato ogni spostamento al di fuori della regione mentre nel resto del Paese i viaggi sono fortemente sconsigliati, ha spiegato Johnson. Johnson ha poi sottolineato che che bisogna limitare al massimo gli incontri tra le persone, anche tra i parenti in queste festività, evidenziando in particolare che sarà necessario non infrangere le regole a Capodanno. Riguardo la nuova variante del virus, il premier britannico ha affermato che "non ci sono prove che causi maggiori sintomi o mortalità" ma che la sua diffusione sta avvenendo con molto rapidità anche del 70 per cento maggiore. "Questo Natale sarà molto diverso", ha ammesso Johnson. "C'è ancora molto che non sappiamo", ha dichiarato ancora il premier precisando che non si sa se il vaccino possa essere meno efficace contro la nuova variante del virus. "Ma ce n'è abbastanza per sapere che dobbiamo agire ora", ha detto. (Abu)