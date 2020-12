Russia: Fsb, telefonata di Navalnyj con presunto agente del Servizio sicurezza "è falsa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La telefonata dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj con un presunto agente del Servizio di sicurezza federale (Fsb) è un falso. Lo ha reso noto oggi l'ufficio stampa dell'Fsb con una nota, smentendo quanto emerso oggi sui canali legati a Navalnyj e sul portale investigativo "Bellingcat", ovvero una telefonata fra l'esponente dell'opposizione e una delle persone coinvolte nel tentativo di avvelenamento di cui lo stesso politico è stato vittima in agosto. L'iniziativa di Navalnyj viene definita dall'Fsb come "una provocazione pianificata" con lo scopo di screditare il Servizio di sicurezza e il personale dell'agenzia, grazie anche all'aiuto dell'intelligence straniera. La telefonata è considerata "un falso" e il sistema impiegato da Navalnyj per nascondere il proprio numero di telefono sarà oggetto di indagine, si legge ancora nella nota. (segue) (Rum)