Russia: Fsb, telefonata di Navalnyj con presunto agente del Servizio sicurezza "è falsa" (3)

- L'ufficiale dell'Fsb ha anche menzionato altri partecipanti all'operazione: il suo superiore, il tossicologo Stanislav Makshakov, Ivan Osipov e Aleksej Aleksandrov. Kudrjavtsev ha specificato che la sostanza tossica è stato collocata negli indumenti intimi dell'oppositore e che del personale locale ha provveduto ad eliminarne le tracce dopo il ricovero ad Omsk. Per la chiamata, effettuata dallo stesso Navalnyj, è stato usato un software per la modifica del numero che ha simulato un'utenza della rete dell'Fsb, quella di Artyom Trojanov, che ricopre una posizione amministrativa in seno al Servizio federale russo. (Rum)