Lazio: Righini (Fd'I), su discussione bilancio maggioranza stringe troppo i tempi

- La maggioranza del Consiglio regionale del Lazio stringe troppo i tempi sulla discussione del bilancio. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio di Fd'I Giancarlo Righini. "Solo grazie al senso di responsabilità dell'opposizione anche quest'anno sarà possibile centrare l'obiettivo di approvare le leggi finanziare entro Dicembre. Ci è stato chiesto di rinunciare ad una parte consistente di dibattito, di rinviare la discussione degli emendamenti direttamente all'aula e di limitarne il numero - aggiunge Righini -. Abbiamo ritenuto che in un anno cosi drammatico per l'economia del Lazio non si potesse non aderire a queste richieste, ma il ritardo di oltre trenta giorni ci impedisce di portare nella sua interezza il nostro contributo, nonostante siano stati accolti numerosi emendamenti da noi presentati. I tempi così contingentati non ci consentiranno di portare in discussione molte altre proposte, sulla riqualificazione del nostro sistema sanitario sulla riconversione dei troppi ospedali dismessi". (segue) (Com)