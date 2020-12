Lazio: Righini (Fd'I), su discussione bilancio maggioranza stringe troppo i tempi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A proposito di turismo - prosegue il consigliere regionale di Fd'I Righini - chiediamo all'assessore al Bilancio di prendere in considerazione l'emendamento di Fdi sulla cancellazione totale dell'IRAP 2021 per gli alberghi. Siamo consapevoli che si tratta di una somma importante, ma sarebbe un segnale forte e quanto mai necessario per un settore che a Roma è stato falcidiato. Rinnoviamo inoltre alla Maggioranza la richiesta di elaborare una norma che consenta ai cittadini, imprese e progettisti di usufruire della opportunità del Bonus fiscale del 110 per cento sulle ristrutturazioni che, a causa della bocciatura del Ptpr da parte della Corte costituzionale rischierà di essere precluso nella nostra Regione", conclude Righini. (Com)