Usa: 318.563 morti su 17.923.881 contagiati

- Sono almeno 318.563 i morti per Covid-19 negli Stati Uniti su 17.923.881 contagiati, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta il "New York Times". Gli Stati Uniti potrebbero decidere di vietare i viaggi dal Regno Unito dove si è diffusa una nuova variante del coronavirus. Lo ha detto oggi l'assistente del segretario alla Salute, Brett Giroir, precisando tuttavia che nessuna decisione definitiva è stata ancora presa. “Penso che tutto sia possibile. Dobbiamo solo mettere tutto sul tavolo, avere una discussione scientifica aperta e formulare la migliore raccomandazione”, ha detto Giroir alla “Cnn”, annunciando che la task force sul coronavirus della Casa Bianca si riunirà nel corso della giornata per prendere una decisione in tal senso. Quanto all’eventualità che il nuovo ceppo del Covid abbia già raggiunto gli Stati Uniti, Giroir ha affermato: “È stato identificato a settembre. Quindi ci sono stati molti viaggi avanti e indietro. In generale, i test tipici che facciamo per rilevare il virus, ad eccezione di uno molto specifico, non mostrerebbero questa variante. Potrebbe essere negli Stati Uniti e potremmo non averlo ancora rilevato”, ha aggiunto. Nel mondo si contano quasi 1,7 milioni di morti su oltre 77 milioni di contagiati.(Nys)