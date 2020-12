Messico: la "maestra" Delfina Gomez Alvarez prossimo ministro dell'Educazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni di permanenza a Washington, Barcena ha accompagnato diversi momenti importanti della relazione bilaterale: la delicata trattativa sulla ratifica del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca) e la conseguente visita di Lopez Obrador alla Casa Bianca, unica missione all'estero del capo di stato messicano. Ma ha anche registrato i vari momenti di tensione, legati ad alcune intemerate del presidente Usa Donald Trump, su provvedimenti restrittivi per l'ingresso dei migranti o minacce di imposizione di dazi su acciaio e alluminio. L'annuncio dell'uscita dall'ambasciata, la cui realizzazione avverrà "nei prossimi mesi", si produce a ridosso del cambio di inquilino alla Casa Bianca, con l'arrivo del democratico Joe Biden, e nelle ore in cui il Messico approva una nuova legge sulla sicurezza nazionale che, di fatto, restringe i margini d'azione per gli agenti Usa impegnati in operazioni di sicurezza nel paese latino. (Mec)