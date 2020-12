Venezia: Mit, 100 milioni di euro per la salvaguardia della laguna e soluzione strutturale su grandi navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha presieduto il Comitatone su Venezia nel corso del quale è stato presentato il riparto delle risorse nel 2020 per la salvaguardia della laguna destinate ai Comuni, ed è stata avanzata la soluzione per risolvere in maniera strutturale e definitiva la questione del passaggio delle grandi navi. E' quanto si legge in una nota del Mit. Alla riunione hanno preso parte il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, il presidente della regione Veneto Luca Zaia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, gli altri sindaci dei Comuni coinvolti, il commissario per il Mose Elisabetta Spitz, il provveditore ai Lavori pubblici e commissario dell’Autorità portuale Cinzia Zincone. Sono complessivamente 100 i milioni destinati nel 2020 ai Comuni della laguna di Venezia. Di questi, 40 sono quelli previsti dalla legge di salvaguardia suddivisi tra tutte le amministrazioni rappresentate nel Comitato (Venezia, Chioggia, Cavallino Treporti, Mira, Jesolo, Musile di Piave, Quarto Altino, Campagna Lupia, Codevigo). Questi fondi - prosegue la nota - si aggiungono ai 60 milioni stanziati nella legge di Bilancio 2020 e assegnati a un programma di 35 interventi, individuati dall’Ufficio salvaguardia di Venezia opere marittime per il Veneto, per il riequilibrio idrogeologico, il recupero dei beni di valenza pubblica e la manutenzione dei sistemi di sicurezza. La ministra De Micheli ha anticipato la volontà di chiedere anche per il 2021 e per il triennio successivo un’integrazione delle risorse già assegnate ai Comuni dalla legge di salvaguardia della laguna. (segue) (Com)