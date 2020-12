Bolivia: municipali 2021, partito di governo presenta candidati per principali capoluoghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione oggi al governo della Bolivia, il Movimento politico al socialismo (Mas-Ipsp) guidato dall'ex presidente Evo Morales, ha confermato oggi i candidati a sindaco di otto delle nove principali città del paese in vista delle elezioni amministrative di marzo del 2021. Ad annunciarlo in una conferenza stampa tenuta oggi è stato lo stesso Morales, che ha parlato in qualità di presidente del partito e coordinatore della campagna elettorale. "Abbiamo raggiunto un consenso in quasi tutti e nove i capoluoghi dipartimentali", ha detto Morales. Secondo quanto ha anticipato il leader cocalero, l'economista Cesar Dockweiler sarà quindi il candidato prescelto per le elezioni a sindaco della capitale, La Paz, mentre l'ex presidente del Senato, Adriana Salvatierra, dovrebbe concorrere per la carica di sindaco di Santa Cruz, principale roccaforte dell'opposizione. (segue) (Brb)