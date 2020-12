Bolivia: municipali 2021, partito di governo presenta candidati per principali capoluoghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri nomi fatti da Morales sono quelli di Nelson Cox a sindaco di Cochabamba, Ademar Wilcarani per Oruro, Marcelo Choquehuanca per Potosì, Enrique Leano per Sucre, Jimmy Seoane per Trinidad, e David Mollinedo per Cobija, mentre per Tarija sarebbe quasi raggiunto un accordo sulla candidatura di Rodolfo Meyer. L'ex presidente Morales ha approfittato l'occasione per smentire una volta di più le accuse provenienti dalle basi dello stesso Mas-Ipsp, di imporre le candidature dall'alto. "Non c'è nessuna imposizione, quello che facciamo è aiutare a riflettere in modo che emergano candidati di consenso", ha detto. "Non è facile, bisogna capire che il Mas è il movimento politico più grande e dopo il trionfo del 18 ottobre tutti si sentono vincitori e vogliono essere candidati", ha aggiunto. (segue) (Brb)