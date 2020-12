Roma: Pelonzi (Pd), relazione annuale servizi pubblici conferma allarme lanciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le criticità sollevate da tutte le opposizioni sui servizi pubblici di Roma trovano conferma nella seduta di Assemblea Capitolina di oggi durante la quale è stata illustrata la Relazione annuale 2020". Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd capitolino Giulio Pelonzi. "Dal rapporto stilato dalla Acos emerge chiara la crisi profonda in cui versano le aziende municipalizzate ed è evidente che la percezione sei servizi pubblici da parte dei cittadini confermano i dati reali illustrati oggi in aula - aggiunge Pelonzi -. La giunta Raggi non è riuscita, come promesso, a risolvere i problemi della città, le cause sono la assoluta mancanza di visione di sviluppo e una chiara incapacità di governare. Come già segnalato dall'Oref anche l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali ha denunciato la preoccupazione dei livelli di erogazione dei servizi per la città, la percezione del degrado conferma il dato reale a dimostrare che nulla è stato fatto a tutela delle aziende municipalizzate. Lo scarso interesse sul lavoro dell'agenzia è stato dimostrato oggi in aula dalla maggioranza -continua Pelonzi - che ha fatto cadere il numero legale poi assicurato dalle opposizioni. Abbiamo chiesto che le commissioni competenti inizino a lavorare in tempi brevi, settore per settore sulla fotografia fatta dall'agenzia che nella prima nota riportata sulla relazione ha rilevato i tempi di attesa lunghissimi per ottenere risposte dall'amministrazione. Vogliamo ringraziare l'Agenzia per il lavoro svolto, 250 pagine di una relazione importante e molto approfondita che non deve rimanere un mero esercizio di stile", conclude Pelonzi.(Com)