Brasile: Ambiente, satellite contro deforestazione domani in India per lancio nello spazio

- Il satellite brasiliano Amazon 1 sarà inviato domani, 22 dicembre, in India da dove sarà lanciato nello spazio nel febbraio del 2021. Le varie componenti del satellite (moduli di servizio, modulo di carico utile e altre attrezzature) saranno caricate su un volo operato dalla compagnia Emirates presso l'aeroporto di Sao José dos Campos (nello stato di San Paolo). Il satellite avrà la missione di fornire dati di telerilevamento (immagini) per osservare e monitorare la deforestazione, soprattutto nella regione amazzonica. Con sei chilometri di cavi e 14.000 collegamenti elettrici, Amazon 1 sarà il terzo satellite brasiliano di telerilevamento in funzione. Il satellite è il primo satellite per l'osservazione della terra completamente progettato, integrato, testato e gestito dal Brasile. (segue) (Brb)