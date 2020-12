Legge Bilancio: Catalfo, protegge e rilancia l'Italia, proseguire nel segno dell'unità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro, poi, prosegue: "Allo stesso tempo, è stato deciso di riconoscere l’assegno di ricollocazione anche ai lavoratori in transizione e a chi è in Naspi da oltre 4 mesi. Un primo, importante passo in vista del piano di potenziamento delle politiche attive che realizzeremo anche grazie alle risorse del Recovery plan. Particolare importanza riveste poi l’intervento sul contratto di espansione, che è stato prorogato per il 2021, esteso anche alle imprese di minori dimensioni e reso meno costoso per le aziende. In sostanza, questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento. Inoltre - spiega Catalfo -, per le partite Iva viene istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, volto a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel 2021; fondo che, come ministro del Lavoro, punto ad ampliare per garantire così un 'anno bianco' a questi lavoratori. Sempre per le partite Iva è stato introdotto, in via sperimentale per il triennio 2021/2023, un ammortizzatore sociale che sarà erogato dall’Inps in linea con la proposta redatta dalla commissione di esperti da me nominata per la riforma degli ammortizzatori sociali, sede nella quale intendo allargare questa misura a tutti i lavoratori autonomi e professionisti, ordinisti e non". (segue) (Rin)