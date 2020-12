Legge Bilancio: Catalfo, protegge e rilancia l'Italia, proseguire nel segno dell'unità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Catalfo, "un altro importante capitolo è quello che riguarda l’aumento dell’occupazione femminile e dell’aiuto alle donne lavoratrici per conciliare i tempi di vita e di lavoro, obiettivi imprescindibili per me e per tutto il governo. Con la manovra vengono compiuti importanti passi avanti. Ai già citati sgravi contributivi al 100 per cento per chi assume donne disoccupate si affiancano ora due importanti misure: la prima recepisce una mia proposta e prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per misure che favoriscano il rientro al lavoro delle madri dopo il parto; la seconda prevede un assegno mensile di 500 euro per madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60 per cento. Ultimo, ma non meno importante, è lo stanziamento di 180 milioni per finanziare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, una categoria fondamentale per tutelare le fasce più vulnerabili della società. C’è un’Italia da proteggere e da rilanciare - conclude sempre la titolare del Lavoro e delle Politiche sociali - e con la legge di Bilancio viaggiamo in questa direzione. Una direzione tracciata dal presidente Giuseppe Conte sulla quale, di concerto con il Parlamento, dobbiamo proseguire nel segno dell’unità e della responsabilità". (Rin)