Difesa: Covid, dipartimento scientifico militare del Celio ha isolato variante Gran Bretagna (2)

- Il sequenziamento ha implicazioni importanti: permette di conoscere l'intero codice genetico del virus e di seguirne i cambiamenti nel tempo e nello spazio. Ciò è utile per conoscere e seguire i focolai e per investigare la struttura del virus stesso. Dalla fine di ottobre, con la partenza dell'"Operazione Igea" voluta dal ministero della Difesa, in collaborazione con il ministero della Salute, sono stati schierati 200 drive-through per effettuare lo screening su tutto il territorio nazionale e per incrementare le capacità di analisi dei tamponi sono stati messi a disposizione anche 12 laboratori analisi della Difesa in tutta Italia, oltre a quelli già disponibili presso il Policlinico militare di Roma Celio Roma. Il dipartimento scientifico da circa dieci anni è inserito in una rete dei più avanzati laboratori europei che si occupano di biodifesa (tracciamento genetico degli aggressivi biologici e dei virus rari). Il dipartimento del Policlinico militare dipende dal Comando logistico dell'Esercito ed è costituito da circa 90 unità (tra medici, biologi, ricercatori e tecnici) di tutte le forze armate e alla sue dipendenze vi è anche il neocostituito Centro veterani della Difesa. (Com)