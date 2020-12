© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEGli assessori all'Educazione Laura Galimberti, all'Edilizia scolastica Paolo Limonta e alla Partecipazione, cittadinanza attiva e open data Lorenzo Lipparini intervengono alla presentazione di "A piccoli Patti. Le bambine e i bambini reinventano la città", nell'ambito del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, in cui vengono presentati due patti di collaborazione finalizzati alla rigenerazione, gestione e cura degli spazi aperti collettivi, che prevedono l'attuazione delle idee delle bambine e dei bambini delle scuole primarie Fabio Filzi, in zona Corvetto e Vittorio Bottego, in zona quartiere Adriano. Insieme agli assessori e ai bambini delle due scuole interverrà anche Paolo Siccardi de Lacittàintorno – Fondazione Cariplo.Diretta su canali Facebook Lacittàintorno e YouTube di Labsus (ore 11.00)Presentazione del Concorso internazionale di progettazione "Novecentopiùcento", per la conversione del secondo Arengario in spazio museale ai fini dell'ampliamento del Museo del Novecento. Intervengono il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano Paolo Mazzoleni, il direttore Cultura del Comune di Milano Marco Minoja, il direttore Urbanistica del Comune di Milano Simona Collarini. Conclude Massimiliano Gioni, associate director and director of exhibitions, New Museum of Contemporary art, New York e Artistic Director, Fondazione Trussardi.Streaming su https://youtu.be/COQH9zKvae4 e sulla webtv del Comune di Milano (ore 11.30)Il sindaco Giuseppe Sala visita il giardino di viale Crispi realizzato lungo il perimetro della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in occasione della sua apertura.Viale Crispi (ore 14.00)Prima edizione del “Premio Milano Donna”, conferito dal sindaco Giuseppe Sala e dalla delegata del sindaco per le Pari opportunità di genere Daria Colombo alle associazioni che si sono impegnate in varie forme nel sostegno alle donne. Madrina dell'evento, Cristiana Capotondi. Presenti i rappresentanti dei nove municipi.Diretta sulla webtv del Comune di Milano (ore 17.00)L’assessora all'Educazione Laura Galimberti partecipa alla presentazione del progetto promosso da Terre di Mezzo per la costruzione di una scuola materna ed elementare a Keur Ndiobo, un popoloso quartiere nel comune di Tivaouane, a circa 80 chilometri da Dakar, la capitale del Senegal. L'edificio verrà arredato con i banchi che le scuole milanesi hanno dismesso per sostituirli con i banchi monoposto e di cui il Comune ha deciso di promuovere il riutilizzo.Pagina Facebook di Terre di Mezzo (ore 18.00)Il sindaco Giuseppe Sala interviene al webinar "The Next Puglia”.Pagina Facebook "Pugliesi a Milano" (ore 18.30)REGIONEL'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, effettua dei sopralluoghi ad Almenno San Salvatore (Bg) e Brembate di Sopra (Bg) relativi alle opere finanziate con la prima parte del Piano Lombardia. Presenti anche i sindaci dei due Comuni Michele Sarchielli di Almenno San Salvatore ed Emiliana Giussani di Brembate di Sopra.Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, viale Europa, 3 - Almenno San Salvatore (ore 10.30)Poliambulatori, piazza Giovanni Paolo II, 47 - Brembate di Sopra (ore 11.30)Conferenza stampa della Regione Lombardia Attilio Fontana per la tappa di Como del tour di presentazione del “Piano Lombardia”. Durante la mattinata il governatore, accompagnato dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba, coordinatore del tavolo territoriale regionale per Como, e dall'assessore agli Enti locali, Montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori, incontra i rappresentanti delle istituzioni (ore 9.30), le parti sociali (ore 11) e il prefetto di Como, Andrea Polichetti. Nel pomeriggio il presidente Fontana visita l'ospedale Sant'Anna a San Fermo della Battaglia e, nello stesso Comune, effettua un sopralluogo al cantiere edificio della Protezione Civile, finanziato con il Piano Lombardia (via Mornago, di fronte al n. 39). Alle 14.55 è previsto il sopralluogo presso il “Cantiere Paratie” Lago di Como, di fronte alla fermata Ferrovie Nord. Alle 16.20 il presidente Fontana si sposta a Cantù dove visita l'azienda Tabu. Ultima tappa alle 18.20, a Como, dove il governatore Fontana visita la sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (via Pasquale Paoli, 26) dove incontra la presidente Roberta Amadeo, campionessa di Handbike.Conferenza Stampa - Auditorium Camera di Commercio, via Giuseppe Parini, 16 - Como (ore 12.30) (segue) (Rem)