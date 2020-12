Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEIn occasione del Natale, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini porta gli auguri agli operatori di Foody Mercato agroalimentare Milano. La visita inizierà alle ore 5 del mattino dal mercato ittico, dove l’arcivescovo saluta i titolari degli stand e i clienti. Poi l’arcivescovo si sposta al Mercato ortofrutticolo, dove propone la propria riflessione ai rappresentanti delle diverse categorie dell'agroalimentare.Mercato Ittico, via Lombroso, 53 (ore 5.00)Confronto organizzato da Articolo Uno Lombardia sulla revisione della legge regionale 23 e dell’organizzazione del servizio sanitario lombardo. Intervengono i consiglieri regionali Samuele Astuti (Pd), Marco Fumagalli (M5s), il senatore di Leu Vasco Errani, l’assessore del Comune di Brescia Marco Fenaroli e la segretaria regionale Cgil Monica Vangi. Modera il segretario regionale di Articolo Uno Carlo Porcari. Diretta su YouTube e Facebook di Articolo Uno Lombardia (ore 17.30)MONZAIl presidente Luca Santambrogio incontra la stampa, per fare il punto sul 2020 anche in relazione al patto Brianzarestart e per presentare nuovi progetti che la Provincia sta avviando con Cassa depositi e prestiti.Provincia Monza e Brianza - Sala dell’Oro, piano 1, via Grigna 13 - Monza (ore 10.30)Conferenza stampa di fine anno del sindaco di Monza Daria Allevi.Palazzo comunale - Sala giunta, piazza Trento e Trieste - Monza (ore 14.00) (Rem)