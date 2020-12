Lazio: in Consiglio regionale al via esame manovra di bilancio 2021-23 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella parte della sua relazione dedicata alla proposta di deliberazione consiliare n. 51, l’assessora Alessandra Sartore ha sottolineato il "buon lavoro" svolto in quarta commissione, dove il provvedimento è stato approvato il 3 dicembre scorso con 121 emendamenti accolti su 260 presentati. Un documento che si basa su due assi: lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze. Inoltre, si articola in macro aree, progetti e azioni, finalizzate all’utilizzo di circa 6,5 miliardi di euro derivanti da fondi europei e trasferimenti statali. "Il lavoro su questo documento è stato fatto, com’è noto, in una situazione eccezionale quale quella delineata dalla pandemia - ha spiegato l'assessore Sartore - per cui il provvedimento conferma la necessità, divenuta cogente dopo la crisi sanitaria, di coniugare i due assi nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Il nuovo ruolo delle politiche regionali sarà quindi quello di ridurre gli effetti negativi dello shock, con le tecnologie disponibili e aumentare la resilienza". L’assessora ha poi ricordato i 4 indirizzi generali: la definizione di politiche prioritarie; la necessità di concentrazione degli interventi; la progettazione aderente allo sviluppo sostenibile e la necessità di espandere la quota manifatturiera e riequilibrare la componente dei servizi verso un’offerta con contenuto di conoscenza. (segue) (Rer)