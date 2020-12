Lazio: in Consiglio regionale al via esame manovra di bilancio 2021-23 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Bilancio della Regione Lazio Alessandra Sartore ha poi parlato del Documento di economia e finanza (Defr), col quale vengono rimodulate le politiche regionali per il prossimo triennio (2021-23). "Il quadro macroeconomico mondiale – ha spiegato l'assessore – vede ancora scambi rallentati anche nei prossimi mesi, in un quadro di incertezza per l'emergenza sanitaria. Gli interventi nazionali e regionali nel 2020 per contrastare gli effetti economici della pandemia hanno raggiunto 300mila lavoratori autonomi, 119mila famiglie hanno usufruito del reddito di cittadinanza, 13mila della pensione di cittadinanza, 35mila del reddito di emergenza". (segue) (Rer)