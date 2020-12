Lazio: in Consiglio regionale al via esame manovra di bilancio 2021-23 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Regione ha predisposto e presentato al governo 44 progetti per un valore di 17 miliardi - ha detto Sartore - per questo, in via prudenziale abbiamo stimato di avere a disposizione risorse finanziarie per 6,5 miliardi. Prevediamo investimenti di 2,7 miliardi per lo sviluppo sostenibile, pari allo 0,5 per cento del Pil all'anno". L'assessora ha poi illustrato l'andamento dei conti pubblici negli ultimi anni, evidenziando la diminuzione del disavanzo, gli interventi di ristrutturazione del debito e l'estinzione anticipata dei derivati. "La pandemia - ha proseguito l'assessore - ha fatto accelerare i progetti di riqualificazione del servizio sanitario: più integrazione ospedale/territorio, telemedicina e potenziamento della rete territoriale. Nei prossimi anni – ha concluso Sartore – ci aspettiamo un debito pubblico in flessione e circa 3 miliardi l'anno di entrate a libera destinazione". (segue) (Rer)