Lazio: in Consiglio regionale al via esame manovra di bilancio 2021-23 (5)

- Nella seconda parte della sua relazione, l’assessora Sartore ha illustrato la manovra di bilancio 2021-2023 che, al netto del settore sanitario, delle altre risorse vincolate e delle partite tecniche, ammonta complessivamente a 3,48 miliardi di euro per l'anno 2021, 3,40 miliardi per l'anno 2022 e 3,26 miliardi per l'anno 2023. Viene confermato il fondo "taglia tasse" che per il 2021 sarà di 344 milioni, mentre tra i servizi essenziali, oltre 900 milioni di euro sono stanziati per il trasporto pubblico locale (inclusa la quota statale). Mantenuto anche il criterio della programmazione unitaria per il sostegno della Regione agli investimenti strategici (risorse del bilancio, fondo sviluppo e coesione e quota regionale dei programmi comunitari), per un totale di 921 milioni di euro per il 2021, 920 mln per il 2022 e 573 mln per il 2023, al netto di altri trasferimenti statali e comunitari. (segue) (Rer)