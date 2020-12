Lazio: in Consiglio regionale al via esame manovra di bilancio 2021-23 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si legge sul sito del Consiglio regionale del Lazio, "in attesa di eventuali modifiche apportate in Aula, nella legge di Stabilità sono confermate anche le agevolazioni fiscali dello scorso anno: resta la platea dei 2,3 milioni di contribuenti esentati e dei 500mila coinvolti dalla riduzione dell'Irpef con un criterio di progressività e più imprese nel Lazio beneficeranno dell'abbassamento dell'Irap dello 0,92 per cento. Novità sulla tassa auto, con una norma che premia i comportamenti virtuosi delle società di leasing e noleggio a lungo termine, mentre vengono confermate le esenzioni per i veicoli ad alimentazione ibrida immatricolati nel Lazio. Prevista anche l'esenzione per il triennio dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo". (segue) (Rer)