Lazio: in Consiglio regionale al via esame manovra di bilancio 2021-23 (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la legge di bilancio (pl n. 263), le entrate e le spese complessive che, al lordo delle poste tecniche e delle partite di giro, ammontano, a circa 33,223 miliardi di euro per il 2021, euro 31,131 miliardi per il 2022 e poco più di 30,867 miliardi per il 2023 in termini di competenza e a 31,681 miliardi di euro in termini di cassa (incassi e pagamenti effettivi) per l’esercizio finanziario 2021. Al netto delle poste tecniche e delle partite di giro, le entrate e le spese sono pari, in termini di competenza, a 17,645 miliardi di euro per l’anno 2021, a 17,07 miliardi per l’anno 2022 e a 16.821 miliardi per l’anno 2023. (Rer)