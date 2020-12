Smog: Cattaneo, a Brescia da gennaio operative due nuove centraline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attivazione a gennaio di due nuove stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria a Brescia, in via Tartaglia e nel quartiere San Polo, da parte di Arpa Lombardia, per noi è davvero una buona notizia". Così l'assessore ad Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, commenta in una nota la vicina attivazione delle due centraline avvenuta, in seguito all'allacciamento della rete elettrica e al termine dei lavori di cablaggio e taratura delle strumentazioni interne alle centraline. "Ci aspettiamo - aggiunge Cattaneo - che ciò avvenga fin nei primi giorni del mese, in modo che da garantire una misurazione ancora più completa dei dati". A breve, hanno assicurato gli uffici di Arpa, dopo l'iter di verifica del corretto funzionamento degli strumenti e della trasmissione dei dati, saranno completamente operative. La prima centralina è posizionata in via Tartaglia , in prossimità di flussi viari significativi ed è classificata come stazione "da traffico". Misurerà Pm10, ossidi di azoto (No ed No2) e benzene. La seconda installata in via Sabbioneta - angolo via Asola. Intercetterà i livelli di inquinamento atmosferico medi del territorio, rilevando i valori di Pm2.5 e ossidi di azoto (No ed No2). "Le centraline - conclude Cattaneo - si aggiungono alla rete già presente in città e provincia per consentirci di monitorare e controllare in modo più dettagliato e approfondito la presenza degli inquinanti atmosferici a salvaguardare della salute e dell'integrità dei cittadini". (com)