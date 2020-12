Recovery: Crippa (M5s), ambiente, digitale, scuola e inclusione sociale, c'è il Dna del Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Svolta green, digitalizzazione e inclusione sociale. Tutti elementi del Dna del Movimento che sono nel Recovery plan. Sicuramente dovremo discutere su diversi aspetti, perché non si tratta solo di spendere soldi, ma di dare una visione di Paese, di avere la giusta ambizione, ma siamo soddisfatti che si cominci a entrare nel vivo della questione". Lo ha detto il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, quello degli Affari europei, Vincenzo Amendola, insieme ai ministri e ad altri esponenti di governo del M5s. "Irrinunciabile, per noi - ha proseguito il parlamentare - puntare ancora sul superbonus, sulla scuola e sulla transizione industriale, sempre in chiave ecologica. Ora, bisogna affondare il piede nell'acceleratore ed evitare polemiche che in questo momento, più che mai, non servono al Paese. Per questo abbiamo proposto al presidente Conte - ha concluso Crippa - oltre al pieno coinvolgimento del Parlamento, l'istituzione di un gruppo di lavoro rappresentativo di tutta la maggioranza che si dedichi costantemente alla definizione del piano". (Rin)