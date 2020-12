Germania-Belgio: operazione di polizia congiunta, arrestati 17 narcotrafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un'operazione antidroga congiunta, le forze di polizia di Baviera e Belgio hanno sgominato un cartello internazionale della droga. Tra Bruxelles e Anversa sono stati arrestati 17 narcotrafficanti e sono stati sequestrati 187 chilogrammi di cocaina, nonché diverse centinaia di migliaia di euro. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'azione ha avuto luogo nella scorsa settimana, ma è stata resa nota dall'Ufficio di polizia criminale della Baviera soltanto nella giornata di oggi. Due degli arrestati sono fortemente sospettati di aver mediato tra i cartelli della droga sudamericani e gli acquirenti della cocaina in Europa. Le indagini che hanno condotto all'operazione a Bruxelles e Anversa sono iniziate nel 2017, con il sequestro di 200 chilogrammi di polvere bianca scoperti in confezioni di banane presso dieci supermercati in Baviera. Le tracce hanno condotto gli investigatori in Sudamerica, da dove sarebbe partito il carico di stupefacenti poi sbarcato ad Anversa e smistato in Europa. (Geb)