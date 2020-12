Usa-Cuba: sanzioni a tre imprese controllate da militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il dipartimento del Tesoro, "entrate delle attività militari cubane sono usate per rafforzare il controllo dell'esercito cubano, sostenere il potere del Partito comunista cubano, opprimere il popolo cubano e finanziare l'interferenza di Cuba in Venezuela". le nuove sanzioni, sono per la Casa Bianca dimostrazione dell'impegno Usa a "mettere fine alle pratiche che beneficiano in modo sproporzionato il governo cubano o i suoi militari, l'intelligenze a le agenzie di sicurezza, a danno del popolo cubano". (segue) (Nys)