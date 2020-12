Usa-Cuba: sanzioni a tre imprese controllate da militari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington segnala che "il Grupo de Administracione Empresarial S.A. (Gaesa) è una impresa fantoccio controllata da militari cubani con interessi nei settori del turismo, negli investimenti finanziari, nell'importazione ed esportazione delle rimesse dell'economia cubana". La Finanziera Cimex è "una azienda di investimenti finanziari e di rimesse proprietà di Gaesa e costituita a Panama". Una sigla "autorizzata dalla Banca centrale di Cuba per finanziare operazioni di esportazione e occuparsi della distribuzione commerciale di tesserine delle rimesse". A sua volta, Kave Coffee "è una impresa di caffè con sede all'Avana e costituita a Panama. Kave è una filiale diretta di gaesa e serve come impresa leader di prodotti basici per la marca di caffè nazionalizzato 'Cubit'". (Nys)