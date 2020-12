Covid: Ronzulli (FI), via libera Commissione Ue a vaccino è svolta per contrasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, "il via libero della Commissione Ue, dopo l'ok dell'Ema, è l'ultimo tassello per avviare la campagna vaccinale contro il Covid. Da questo momento in poi - prosegue la parlamentare in una nota - il vaccino potrà dunque essere finalmente distribuito e somministrato. E' la svolta che aspettavamo da mesi e che consentirà di contrastare il virus affrontandolo in modo diretto e non più solamente con le misure per contenere i contagi che dovranno, ovviamente, essere comunque attentamente rispettate". L'esponente di FI, poi, osserva: "Adesso in Italia serve un piano per i vaccini realmente efficace e che consenta di avere un numero di dosi sufficienti per tutti, perché nessuno deve restare indietro davanti al diritto alla salute e alla vita". (Com)