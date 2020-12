Recovery: Manfredi, abbiamo più soldi che idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vero problema è che la trasformazione che stiamo vivendo è una trasformazione sistemica, e dunque non si può affrontare senza avere una visione globale. Le risorse ci sono, sul Next generation Eu abbiamo più soldi che idee: ora è il momento di affrontare la situazione con un'azione che sia di sistema e che richiede organizzazione e programmazione". Lo ha affermato il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, nel corso del digital talk "Questo tempo nuovo. La società e l'economia in questo mondo che cambia", organizzato da Consenso Europa, società di Public affair e comunicazione strategica del gruppo Hdrà, dove sono intervenuti, tra gli altri, il direttore dello Svimez Luca Bianchi, l'arcivescovo di Bologna cardinale Matteo Zuppi, il presidente di A2A Marco Patuano ed Elisa Schembari, presidente di RedSeedVentures. "Grazie al pacchetto di interventi pubblici sull'Università", ha proseguito Manfredi, "un intervento molto mirato adottato dal governo insieme alle diverse misure di sostegno all'economia colpita dalla crisi, siamo riusciti a far aumentare le iscrizioni con la percentuale più alta negli ultimi dieci anni, anche in regioni che avevano storicamente sofferto moltissimo. Abbiamo letteralmente portato più gente all'Università, il tutto nel momento così difficile della crisi pandemica. È il segnale che con le politiche pubbliche mirate è possibile intervenire in modo efficace ed ottenere risultati importanti", ha ricordato. (segue) (Rin)