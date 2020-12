Cile: Covid, governo anticipa orario coprifuoco a fronte aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha annunciato che a partire da sabato 26 dicembre verrà anticipato l'inizio del coprifuoco in tutto il territorio nazionale dalle 24 alle 22, come misura di prevenzione della diffusione della pandemia del covid-19. Rimarrà invariato l'orario di conclusione invece fissato alle 5 am. Lo ha annunciato il ministero della Salute nella ormai tradizionale conferenza stampa mattutina per l'aggiornamento dei dati sui nuovi contagi. La decisione viene presa nel contesto di un forte aumento della circolazione del virus. Secondo dati ufficiali il Cile ha registrato 1943 nuovi test positivi e 43 decessi nelle ultime 24 ore, arrivando a un totale di 587.488 casi e 16.197 decessi da quando è stato confermato il primo contagio nel paese il 3 marzo. Negli ultimi tre giorni il numero di contagi ha superato quota 2.000 suscitando preoccupazione tra le autorità sanitarie. Dopo il picco di agosto, il Cile era infatti riuscito a stabilizzare i nuovi casi tra 1.000 e 1.500 al giorno. (segue) (Abu)