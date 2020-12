Recovery: Bonafede, bisogna accelerare, è questo che ci chiede il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo delegazione al governo del Movimento cinque stelle, Alfonso Bonafede, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Recovery plan ha dichiarato: "Su alcuni punti ci siamo trovati più vicini, su altri c'è ancora da lavorare - come è normale che sia -, ma lo faremo nella collegialità, lavorando insieme alle altre forze della maggioranza. Abbiamo chiesto - ha continuato il ministro della Giustizia parlando con i cronisti davanti alla sede dell'esecutivo - che venga istituito un gruppo di lavoro che lavori sul piano in vista dell'approdo in Consiglio dei ministri. Un gruppo di lavoro che includa al suo interno i rappresentanti delle forze di maggioranza. Ma ora bisogna lavorare, farlo in fretta. Bisogna accelerare, perché è questo che ci chiede il Paese".(Rin)