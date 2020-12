Lazio: M5s, su bilancio ecco nostre proposte per regione del domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Innovazione, digitalizzazione, ricerca, sostenibilità, rivoluzione verde e transizione ecologica, resilienza sono le direttrici sulle quali le istituzioni devono muoversi per rilanciare e sostenere il tessuto produttivo e le filiere strategiche della nostra Regione". E' quanto si legge in una nota del gruppo consiliare M5s alla Regione Lazio, a margine del Consiglio che in queste ora sta approvando il documento di economia e finanza regionale 2021-2023, la Legge di stabilità regionale 2021, il bilancio di previsione finanziario 2021- 2023 e il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. "Dal settore agroalimentare, al settore industriale e turistico - continua la nota del M5s -. E' su queste direttrici che abbiamo avanzato numerose proposte nella programmazione 2021-2027 e regionale che sono state accolte e per questo ringraziamo l'assessore Sartore per la sensibilità dimostrata e per la capacità di cogliere con lungimiranza gli obiettivi programmatici che abbiamo proposto di inserire in un testo che sopravvivrà a questa legislatura, a questo assetto politico, a questi partiti, a questi consiglieri a beneficio della collettività". (segue) (Com)