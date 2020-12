Lazio: M5s, su bilancio ecco nostre proposte per regione del domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A livello europeo il programma Next Generation EU è il più ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato dall'Unione Europea - dichiara la consigliera regionale M5s Valentina Corrado, vice-presidente della commissione Bilancio - e l'Italia è tra i maggiori beneficiari delle risorse con 209 miliardi, di cui 81 a fondi perduto, 27 miliardi da Sure e oltre 40 dalla Bei. Da qui e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia deve partire il rilancio del sistema produttivo del nostra Regione e l'implementazione delle risorse destinate al welfare. A livello nazionale e regionale sono stati approvati diversi provvedimenti di sostegno al sistema produttivo sotto forma di indennizzi, credito d'imposta, sospensione di pagamenti di tributi previdenziali, contributi a fondo perduto e finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, grazie anche al nostro lavoro durante i mesi più critici della pandemia". (segue) (Com)