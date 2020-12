Lazio: M5s, su bilancio ecco nostre proposte per regione del domani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale M5s della Regione Lazio sottolinea altri obiettivi coem: "l'istituzione del fascicolo sanitario elettronico, il monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali, delle attività di ricovero, dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali in ambito cardio-vascolare ed oncologico, delle prestazioni ambulatoriali erogate in intramoenia, la realizzazione del piano pandemico regionale e l'attivazione di una serie di provvedimenti per i malati oncologici. Dal completamento della funzionalità e dell'operatività del registro tumori alla predisposizione di protocolli diagnostico terapeutici assistenziali differenziati per tipologie di cancro; dalla promozione di screening oncologici sul territorio regionale all'istituzione del Centro accoglienza e servizi (Cas) nelle unità di oncologia della Regione Lazio; dal riconoscimento della psico-oncologia come professione sanitaria fino all'approvazione di un Piano oncologico regionale con sistema di indicatori delle performance. Misure che mirano a rafforzare l'assistenza territoriale per garantire cure continuative ad anziani, disabili e cronici e che prevedono l'imprescindibile coinvolgimento, come primi attori territoriali, anche dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per favorire il coordinamento e l'integrazione di percorsi di cura, secondo un modello pro-attivo e centrato sul paziente". (segue) (Com)