Lazio: M5s, su bilancio ecco nostre proposte per regione del domani (5)

- "Non abbiamo dimenticato le imprese - precisa la consigliera del Movimento 5 stelle –. È da questo mutato scenario che bisogna partire per rilanciare la competitività delle imprese laziali sviluppando risposte, investimenti capaci di rimuovere gli ostacoli che ancora permangono per lo sviluppo delle nostre eccellenze e dall'altro lato di coniugare l'esigenza di fornire risposte efficaci, in tempi brevi, ai fabbisogni utilizzando in maniera appropriata, le risorse nazionali ed europee, muovendosi sulle direttrici dell'innovazione, della sostenibilità, della ricerca, della resilienza, della rivoluzione verde e della transizione energetica. Ma la riconversione delle imprese non può prescindere da una semplificazione e facilitazione dell'accesso al credito e dalla necessità di fare sistema con tutti gli attori del settore impegnati nella promozione delle imprese all'estero. Esportare l'eccellenza, rilanciare il made in Italy, il made in Lazio e costruire una nuova visione del turismo che contemperi la necessità di sviluppo con il mutato contesto sociale ed economico legato alla prevenzione e protezione dalle minacce sanitarie con le quali abbiamo imparato a convivere, devono essere gli obiettivi su cui investire. Quanto al rilancio del turismo - spiega Corrado - che coinvolge una filiera estesa, occorre prima di tutto un potenziamento delle infrastrutture e interventi basilari, necessari come strade di collegamento o reti idriche sia per velocizzare gli spostamenti e sia per consentire lo sviluppo del turismo nell'hinterland della Capitale. Serve visione e programmazione, serve un piano del turismo degno di questo nome". (segue) (Com)