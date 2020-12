Lazio: M5s, su bilancio ecco nostre proposte per regione del domani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo intervenuti a 360 gradi proponendo - prosegue la consigliera Corrado - soluzioni per il rilancio della nostra regione, innovative, concrete, realizzabili. Da un'emergenza pandemica e dai mutamenti sociali ed economici che ne sono derivati, sono nati nuovi strumenti e nuove opportunità di crescita per il sistema produttivo del nostro Paese. Spetta a noi la capacità e la responsabilità di disegnare oggi la regione del domani, senza trasformare queste opportunità in mera profusione di soldi a pioggia per un utilizzo che non lascerà nulla alle future generazioni, che non ce lo perdoneranno", conclude la consigliera grillina. (Com)