Roma: minaccia di aggredire dipendenti municipio XIV, uomo fermato con spray peperoncino

- E’ andato in escandescenza all’interno del padiglione 29 del Municipio Roma XIV e ha minacciato di scagliarsi contro i dipendenti. A fermarlo con lo spray al peperoncino è stata la guardia giurata intervenuta per evitare che l’uomo aggredisse i presenti. Una circostanza, accaduta questa mattina alle 12 circa a Santa Maria della Pietà a Roma, su cui stanno ancora indagando gli agenti della polizia di Stato e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. L’uomo, a quanto apprende Agenzia Stampa Nova, non avrebbe accettato di buon grado l’obbligo di prenotare, come previsto dai Dpcm, qualsiasi tipo di prestazione richiesta agli uffici comunali. Lo spray gli ha irritato gli occhi e, per questo, è stato necessario trasportarlo presso l’ospedale oftalmico di Roma(Rer)