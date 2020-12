Governo: Bonafede, lasciamo da parte ogni sterile polemica, cittadini vogliono vederci lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lasciamo da parte ogni sterile polemica, perché i cittadini non meritano, in un momento come quello che stiamo vivendo, di assistere ad uno spettacolino della politica in cui si parla di crisi di governo o di rimpasto. I cittadini vogliono vederci lavorare". Lo ha dichiarato il capo delegazione al governo del Movimento cinque stelle, Alfonso Bonafede, parlando con i cronisti al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Recovery plan. (Rin)