Sport: Lewis Hamilton premiato da Aci con un trofeo speciale

- Lewis Hamilton, sette volte Campione del mondo di Formula1, ha ricevuto dalle mani del presidente dell'Automobile Club d'Italia e vicepresidente per lo sport della Federazione Internazionale dell'Automobile, Angelo Sticchi Damiani, il trofeo speciale messo in palio dall'Aci per il pilota che avesse conseguito il maggior numero di punti nei tre Gran Premi disputati, per la prima volta nella storia della Formula1, su altrettanti circuiti italiani nel 2020. Il premio, consegnato a Ginevra, nel corso della serata che la Fia ha dedicato ai campioni del volante, è andato al pilota della Mercedes, che nelle gare di Monza, Mugello e Imola, ha conquistato, complessivamente, 59 punti, frutto di due vittorie, un settimo posto e tre giri veloci in pista."Il dominio di Lewis Hamilton, in questa era della Formula1 - ha dichiarato Sticchi Damiani, consegnando, virtualmente, la coppa Aci al campione inglese - è stato suggellato dal settimo titolo mondiale piloti, un vero e proprio record che eguaglia il traguardo raggiunto da Michael Schumacher. I risultati ottenuti da Lewis nel corso della sua carriera lo hanno reso la più grande star delle corse automobilistiche e la personalità più influente nel motorsport". (segue) (Com)